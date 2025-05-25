Юсов объяснил, почему среди освобожденных из плена не было азовцев

Обмен пленнымми между РФ та Украиной происходил на основе “взаимных списков”, и именно российская сторона определяла, кого готова передать нашей стране, а украинская сторона формировала свой список.

Об этом сообщил заместитель главы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов, тем самым объяснив отсутствие среди освобожденных в рамках обмена “1000 на 1000” военнослужащих Азова и украинцев, которые находятся в плену с 2014 года.

– Но каждый, кто находится в российском плену, должен быть возвращен. Украина борется за каждого своего гражданина. Украина работает очень в тяжелых условиях полномасштабного вторжения и Мариупольский гарнизон – это одно из приоритетных направлений возвращения, – сказал Юсов в комментарии журналистам.

Сейчас смотрят

Кроме того, он рассказал, что РФ игнорирует запросы на обмен украинцев, которые находятся в плену с самого начала российской агрессии в 2014 году, или отказывает в таком обмене.

— Они (россияне, – Ред.) говорят “это не военнопленный и не может быть возвращен в рамках обмена”. То есть отказов много, но факт остается фактом. Это нарушение международного гуманитарного права, это очередные преступления против людей. И каждый должен вернуться домой, – добавил он.

Юсов об обмене пленными

Впоследствии на своей странице в Facebook Юсов проинформировал, что в рамках обмена 1000 на 1000 Координационный штаб по обращению с военнопленными впервые за период полномасштабной войны смог освободить пленных из 46 воинских частей Сил безопасности и обороны Украины.

— Это не только спасенные жизни, но и бесценная информация и надежда, для многих других пленников и их родных, для всей страны. Тишина и ответственность, особенно для тех, кто знает, о чем идет речь, спасут еще тысячи жизней украинцев, – добавил он.

Напомним, что сегодня, 25 мая, завершился обмен в формате 1000 на 1000, который длился несколько дней и проходил в три этапа.

Фото: Владимир Зеленский

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.