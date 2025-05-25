Юсов пояснив, чому серед звільнених з полону не було азовців

Обмін відбувався на основі “взаємних списків”, і саме російська сторона визначала, кого готова передати Україні, і так само українська сторона формувала свій список.

Про це повідомив заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов, тим самим пояснивши відсутність серед звільнених в рамках обміну “1000 на 1000” військовослужбовців Азову та українців, які знаходяться у полоні з 2014 року.

– Але кожен, хто знаходиться в російському полоні, має бути повернутий. Україна бореться за кожного свого громадянина. Україна працює дуже у важких умовах повномасштабного вторгнення і Маріупольський гарнізон – це один з пріоритетних напрямків з повернення, – сказав Юсов у коментарі журналістам.

Крім того, він розповів, що РФ ігнорує запити на обмін українців, які перебувають у полоні з самого початку російської агресії у 2014 році, або відмовляє в такому обміні.

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– Вони (росіяни, – Ред.) говорять “це не військовополонений і не може бути повернутий в рамках обміну”. Тобто відмов є багато, але факт залишається фактом. Це порушення міжнародного гуманітарного права, це чергові злочини проти людності. І кожен має повернутись додому, – додав він.

Юсов про обмін полоненими

Згодом на своїй сторінці в Facebook Юсов проінформував, що у рамках обміну “1000 на 1000” Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими вперше за період повномасштабної війни зміг звільнити полонених з 46 військових частин Сил безпеки та оборони України.

– Це не лише врятовані життя, але й безцінна інформація та надія, для багатьох інших бранців та їхніх рідних, для всієї країни. Тиша та відповідальність, особливо для тих, хто знає, про, що йде мова, врятують ще тисячі життів українців, – додав він.

Нагадаємо, що сьогодні, 25 травня, завершився обмін у форматі 1000 на 1000, який тривав декілька днів та проходив у три етапи.

Фото: Володимир Зеленський

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