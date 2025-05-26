РФ атакувала Україну дев’ятьма ракетами та рекордними 355 дронами
Під час нічної атаки на Україну російські війська застосували дев’ять крилатих ракет та 355 безпілотників.
Нічна атака на Україну: що відомо
За час атаки на Україну, що тривала з 20:15 25 травня до 07:13 26 травня, армія РФ застосувала 364 засоби повітряного нападу:
- дев’ять крилатих ракет повітряного базування Х-101 (запущені з літаків стратегічної авіації Ту-95МС у Саратовській області РФ);
- 355 ударних БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів (запущені з російських Брянська, Міллерово, Курська, Орла, Шаталово, Приморсько-Ахтарська, а також із мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму).
Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України збили всі дев’ять крилатих ракет Х-101 та знешкодили 288 БпЛА.
Ворожі цілі приземлили на Сході, Півночі, Півдні, Заході та в Центрі країни.
До слова, 233 із 288 знешкоджених дронів були збиті вогневими засобами ураження, ще 55 були локаційно втрачені/приглушені засобами РЕБ.
Зафіксовано влучання у п’яти локаціях, а також падіння збитих ударних БпЛА в 10 локаціях.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 188-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Фото: Сили оборони Півдня України