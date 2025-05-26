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Тетяна Забожко, редакторка стрічки
3 хв.

РФ атакувала Україну дев’ятьма ракетами та рекордними 355 дронами

Обстріл дронами та ракетами

Під час нічної атаки на Україну російські війська застосували дев’ять крилатих ракет та 355 безпілотників.

Нічна атака на Україну: що відомо

За час атаки на Україну, що тривала з 20:15 25 травня до 07:13 26 травня, армія РФ застосувала 364 засоби повітряного нападу:

  • дев’ять крилатих ракет повітряного базування Х-101 (запущені з літаків стратегічної авіації Ту-95МС у Саратовській області РФ);
  • 355 ударних БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів (запущені з російських Брянська, Міллерово, Курська, Орла, Шаталово, Приморсько-Ахтарська, а також із мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму).

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України збили всі дев’ять крилатих ракет Х-101 та знешкодили 288 БпЛА.

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Ворожі цілі приземлили на Сході, Півночі, Півдні, Заході та в Центрі країни.

До слова, 233 із 288 знешкоджених дронів були збиті вогневими засобами ураження, ще 55 були локаційно втрачені/приглушені засобами РЕБ.

Зафіксовано влучання у п’яти локаціях, а також падіння збитих ударних БпЛА в 10 локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 188-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Фото: Сили оборони Півдня України

Війна в Україні
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