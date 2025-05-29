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Зеленский: Справедливый мир в Украине возможен только после Путина

Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский считает, что справедливый мир в Украине, вероятно, наступит только после того, как российский диктатор Владимир Путин потеряет власть.

Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу RTL.

Когда может наступить справедливый мир в Украине

По словам Зеленского, сейчас он не видит готовности Кремля закончить войну. Президент подчеркнул, что Путин “цепляется за власть” и не хочет прекращать боевые действия.

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Он призвал мир больше давить на Россию, чтобы прекратить агрессию. По словам президента, пока этого давления недостаточно.

— Мы не имеем достаточного давления. Ведущие государства оказывают недостаточно давления. США вовлечены, но не на 100%. Другие государства, такие как Китай или другие государства Глобального Юга, сдерживаются. Путин цепляется за свое место. У нас будет справедливый мир, но, возможно, только после Путина, — сказал Зеленский.

При этом он отметил, что возможно промежуточное решение, а именно прекращение огня.

Кстати, советник президента Дмитрий Литвин сообщил, что Украина уже передала России документ, в котором прописаны конкретные шаги для достижения прекращения огня.

Он отметил, что так называемый меморандум РФ должен быть направлен на установление мира, а не использоваться как инструмент пропаганды.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина
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