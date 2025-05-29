Зеленський: Справедливий мир в Україні можливий лише після Путіна

Президент Володимир Зеленський вважає, що справедливий мир в Україні, ймовірно, настане тільки після того, як російський диктатор Володимир Путін втратить владу.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькому телеканалу RTL.

Коли може настати справедливий мир в Україні

За словами Зеленського, зараз він не бачить готовності Кремля закінчити війну. Президент підкреслив, що Путін “чіпляється за владу” й не хоче припиняти бойові дії.

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Він закликав світ більше тиснути на Росію, щоб припинити агресію. За словами президента, поки що цього тиску недостатньо.

– Ми не маємо достатнього тиску. Провідні держави чинять недостатньо тиску. США залучені, але не на 100%. Інші держави, такі як Китай або інші держави Глобального Півдня, стримуються. Путін чіпляється за своє місце. У нас буде справедливий світ, але, можливо, тільки після Путіна, – сказав Зеленський.

При цьому він зазначив, що можливе проміжне рішення, а саме припинення вогню.

До речі, радник президента Дмитро Литвин повідомив, що Україна вже передала Росії документ, у якому прописані конкретні кроки для досягнення припинення вогню.

Він зазначив, що так званий меморандум РФ має бути спрямований на встановлення миру, а не використовуватися як інструмент пропаганди.

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