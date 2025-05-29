Укр Рус
Укр Рус
Популярні Статті
Універсальні воїни: що відомо про морську піхоту України та її участь у війні з РФ
Хто покинув МастерШеф 15 у 13-му випуску після боротьби за місце на кухні
У Рівному вперше народилася дитина, зачата після загибелі батька на фронті
Продав найцінніше: Козловський вперше розповів, як закрив борги перед Кондратюком
Рейтинг WTA: прогрес Костюк та виліт Калініної з першої сотні
Вікторія Васьковська, редакторка сайту
3 хв.

Зеленський: Справедливий мир в Україні можливий лише після Путіна

Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський вважає, що справедливий мир в Україні, ймовірно, настане тільки після того, як російський диктатор Володимир Путін втратить владу.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькому телеканалу RTL.

Коли може настати справедливий мир в Україні

За словами Зеленського, зараз він не бачить готовності Кремля закінчити війну. Президент підкреслив, що Путін “чіпляється за владу” й не хоче припиняти бойові дії.

Зараз дивляться

Він закликав світ більше тиснути на Росію, щоб припинити агресію. За словами президента, поки що цього тиску недостатньо.

– Ми не маємо достатнього тиску. Провідні держави чинять недостатньо тиску. США залучені, але не на 100%. Інші держави, такі як Китай або інші держави Глобального Півдня, стримуються. Путін чіпляється за своє місце. У нас буде справедливий світ, але, можливо, тільки після Путіна, – сказав Зеленський.

При цьому він зазначив, що можливе проміжне рішення, а саме припинення вогню.

До речі, радник президента Дмитро Литвин повідомив, що Україна вже передала Росії документ, у якому прописані конкретні кроки для досягнення припинення вогню.

Він зазначив, що так званий меморандум РФ має бути спрямований на встановлення миру, а не використовуватися як інструмент пропаганди.

Читайте також
Зеленський про зустріч із Трампом та Путіним: Ми готові до будь-якого формату
Трамп, Путін, Зеленський

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Володимир Путін, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь