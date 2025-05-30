Нет меморандума: Зеленский назвал РФ самым неадекватным субъектом в мире

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодня российская сторона так и не предоставила никакой информации о своем так называемом меморандуме об условиях прекращения огня.

Об этом глава государства сказал в своем вечернем обращении.

Отсутствие меморандума от РФ

Зеленский отметил, что не понимает позицию россиян скрывать свой документ, и поэтому нет понимания формата будущих переговоров.

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— Видимо, они в Москве вообще отвыкли от дипломатии, постоянно что-то делают такое, чтобы доказать, что именно они являются наиболее неадекватным субъектом в мире. Но именно это и убеждает всех, что новое давление нужно, давление на Россию, — подчеркнул президент Украины.

Он также сообщил, что сегодня состоится разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

— Пробуем добавить реальный смысл в возможную встречу, что ни один день не должен теряться, потому что каждый день подрыва россиянами дипломатии — это потерянные жизни людей, — сказал Владимир Зеленский.

По словам президента, именно Россия должна прекратить убийства украинцев, потому что именно она начала эту войну. Если же и в дальнейшем Россия будет ставить ультиматумы или шантажировать продолжением войны, тогда она должна получить сильный ответ от США, Европы и каждого в мире, кто хочет мира.

Владимир Зеленский также поблагодарил всех в Америке, кто работает ради справедливого мира.

Также президент вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой и командой Офиса президента скоординировали встречи и переговоры на следующей неделе с нашими партнерами из Евросоюза.

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина заинтересована в продолжении мирных переговоров в Стамбуле и установлении перемирия — или на 30, или на 50, или на 100 дней.

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