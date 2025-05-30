Немає меморандуму: Зеленський назвав РФ найбільш неадекватним суб’єктом у світі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні російська сторона так і не надала жодної інформації про свій так званий меморандум щодо умов припинення вогню.

Про це глава держави сказав у своєму вечірньому зверненні.

Відсутність меморандуму від РФ

Зеленський зауважив, що не розуміє позицію росіян приховувати свій документ, і через це немає розуміння формату майбутніх переговорів.

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– Мабуть, вони в Москві взагалі відвикли від дипломатії, постійно щось роблять таке, щоб довести, що саме вони є найбільш неадекватний суб’єкт у світі. Але саме це і переконує усіх, що новий тиск потрібен, тиск на Росію, – наголосив президент України.

Він також повідомив, що сьогодні відбудеться розмова з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

– Пробуємо додати реальний зміст у можливу зустріч, що жоден день не повинен втрачатися, бо кожен день підриву росіянами дипломатії – це втрачені життя людей, – сказав Володимир Зеленський.

За словами президента, саме Росія повинна припинити вбивства українців, бо саме вона почала цю війну. Якщо ж і надалі Росія ставитиме ультиматуми чи шантажуватиме продовженням війни, тоді вона повинна отримати сильну відповідь від США, Європи та кожного у світі, хто хоче миру.

Володимир Зеленський також подякував всім в Америці, хто працює заради справедливого миру.

Також президент разом із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та командою Офісу президента скоординували зустрічі та переговори наступного тижня з нашими партнерами з Євросоюзу.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна зацікавлена у продовженні мирних переговорів у Стамбулі і встановленні перемир’я – чи на 30, чи на 50, чи на 100 днів.

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