РФ атаковала Украину 5 ракетами и 109 дронами, в том числе реактивными – ВС
Во время ночной атаки Украину россияне обстреляли 109 дронами и пятью ракетами.
Ночная атака на Украину: что известно
Ночная атака на Украину началась еще в 19:30 30 мая.
За это время враг применил 114 средств воздушного нападения – 109 БпЛА и пять ракет.
Дроны на этот раз были двух типов – ударные и реактивные.
107 ударных БпЛА Shahed и дронов-имитаторов разных типов оккупанты запустили из российских Миллерово, Шаталово, Курска, Приморско-Ахтарска, а также из мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.
Два реактивных ударных дрона неустановленного типа россияне применили из Белгородской области РФ.
Двумя зенитными корректируемыми ракетами С-300 россияне ударили из Курской области РФ, тремя корректируемыми авиационными ракетами Х-59/69 – из Белгородской области РФ.
Основными направлениями воздушного удара были Харьковщина, Сумщина и Донетчина.
Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины обезвредили:
- 69 БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов);
- три корректируемые авиационные ракеты Х-59/69.
Вражеские цели приземлили на Востоке, Юге, Севере и Центре страны.
42 воздушных средства были сбиты огневыми средствами поражения, 30 – локационно утрачены/приглушены РЭБ.
Зафиксировано попадание в 13 локациях.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 193-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Фото: Силы обороны Юга Украины