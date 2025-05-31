РФ атаковала Украину 5 ракетами и 109 дронами, в том числе реактивными – ВС

Во время ночной атаки Украину россияне обстреляли 109 дронами и пятью ракетами.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину началась еще в 19:30 30 мая.

За это время враг применил 114 средств воздушного нападения – 109 БпЛА и пять ракет.

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Дроны на этот раз были двух типов – ударные и реактивные.

107 ударных БпЛА Shahed и дронов-имитаторов разных типов оккупанты запустили из российских Миллерово, Шаталово, Курска, Приморско-Ахтарска, а также из мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.

Два реактивных ударных дрона неустановленного типа россияне применили из Белгородской области РФ.

Двумя зенитными корректируемыми ракетами С-300 россияне ударили из Курской области РФ, тремя корректируемыми авиационными ракетами Х-59/69 – из Белгородской области РФ.

Основными направлениями воздушного удара были Харьковщина, Сумщина и Донетчина.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины обезвредили:

69 БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов);

БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов); три корректируемые авиационные ракеты Х-59/69.

Вражеские цели приземлили на Востоке, Юге, Севере и Центре страны.

42 воздушных средства были сбиты огневыми средствами поражения, 30 – локационно утрачены/приглушены РЭБ.

Зафиксировано попадание в 13 локациях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 193-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Фото: Силы обороны Юга Украины

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