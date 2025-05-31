РФ атакувала Україну 5 ракетами та 109 дронами, зокрема реактивними – ПС

Під час нічної атаки Україну росіяни обстріляли 109 дронами та п’ятьма ракетами.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну почалася ще о 19:30 30 травня.

За цей час ворог застосував 114 засобів повітряного нападу – 109 БпЛА та п’ять ракет.

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Дрони цього разу були двох типів – ударні та реактивні.

107 ударних БпЛА Shahed і дронів-імітаторів різних типів окупанти запустили з російських Міллерово, Шаталово, Курська, Приморсько-Ахтарська, а також із мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

Два реактивні ударні дрони невстановленого типу росіяни застосували з Бєлгородської області РФ.

Двома зенітними керованими ракетами С-300 росіяни вгатили з Курської області РФ, трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 – з Бєлгородської області РФ.

Основними напрямками повітряного удару були Харківщина, Сумщина та Донеччина.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України знешкодили:

69 БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів);

БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів); три керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Ворожі цілі приземлили на Сході, Півдні, Півночі та в Центрі країни.

42 повітряні засоби було збито вогневими засобами ураження, 30 – локаційно втрачені/приглушені РЕБ.

Зафіксовано влучання у 13 локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 193-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Фото: Сили оборони Півдня України

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