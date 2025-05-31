РФ атакувала Україну 5 ракетами та 109 дронами, зокрема реактивними – ПС
Під час нічної атаки Україну росіяни обстріляли 109 дронами та п’ятьма ракетами.
Нічна атака на Україну: що відомо
Нічна атака на Україну почалася ще о 19:30 30 травня.
За цей час ворог застосував 114 засобів повітряного нападу – 109 БпЛА та п’ять ракет.
Дрони цього разу були двох типів – ударні та реактивні.
107 ударних БпЛА Shahed і дронів-імітаторів різних типів окупанти запустили з російських Міллерово, Шаталово, Курська, Приморсько-Ахтарська, а також із мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.
Два реактивні ударні дрони невстановленого типу росіяни застосували з Бєлгородської області РФ.
Двома зенітними керованими ракетами С-300 росіяни вгатили з Курської області РФ, трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 – з Бєлгородської області РФ.
Основними напрямками повітряного удару були Харківщина, Сумщина та Донеччина.
Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України знешкодили:
- 69 БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів);
- три керовані авіаційні ракети Х-59/69.
Ворожі цілі приземлили на Сході, Півдні, Півночі та в Центрі країни.
42 повітряні засоби було збито вогневими засобами ураження, 30 – локаційно втрачені/приглушені РЕБ.
Зафіксовано влучання у 13 локаціях.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 193-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Фото: Сили оборони Півдня України