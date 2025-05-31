Армія РФ активізувала наступальні дії на Запорізькому напрямку – Сирський

Російські окупаційні війська значно активізувалися на Запорізькому напрямку.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після підсумкової наради за результатами діяльності Сил оборони України у травні.

Ситуація на фронті: найпроблемніші напрямки

– Основні зусилля ворог зосередив на Покровському, Торецькому, Лиманському, Новопавлівському напрямках, а також на прикордонних із РФ районах Сумської області. Значно активізувався на Запорізькому напрямку, де проводить активні наступальні дії, – наголосив генерал.

Водночас він зауважив, що українські захисники продовжують стримувати ворога, завдаючи йому відчутних втрат.

Зараз дивляться

– Вживаємо заходів для підвищення стійкості оборони наших військ шляхом посилення резервами загрозливих напрямків та ступеня вогневого ураження противника. Проводимо, зокрема, і активні дії задля покращення тактичного положення, зокрема і на території країни-агресора, – додав командувач.

За його словами, по окупантах активно працює артилерія, авіація, безпілотні системи – лише за травень ворог втратив понад 34 тис. особового складу.

А у глибокому тилу на території РФ, як зазначив Сирський, засобами DeepStrike у травні завдано ударів по 58 військових об’єктах.

– Триває операція наших сил на Курському напрямку. Ворог тримає тут свої найкращі частини, які планував задіяти на Сході. Силам оборони вдається завдавати противнику значних втрат та захищати наші північні кордони, – розповів головком, зауваживши, що противник має перевагу у застосуванні оптоволоконних дронів, що суттєво ускладнює боротьбу з ними.

Станом на вечір 30 травня, ситуація у прикордонних районах Сумської області залишається складною, а евакуація продовжується.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 193-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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