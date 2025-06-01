На Донеччині знищено рідкісну РЛС Зоопарк-1 вартістю $24 млн

На Новопавлівському напрямку оператори безпілотників підрозділу BULAVA успішно виявили та знищили ворожу радіолокаційну станцію Зоопарк-1, яка використовувалась для контрбатарейної боротьби.

Про це повідомляють в Окремій президентській бригаді імені гетьмана Богдана Хмельницького.

ЗСУ знищили ворожий Зоопарк-1

– Пілоти дронів підрозділу BULAVA вполювали дуже жирну ворожу ціль – радіолокаційний комплекс розвідки й контролю стрільби Зоопарк-1, – ідеться у повідомленні.

За словами військових, оператори вивели ворожу РЛС із ладу після кількох точних ударів дронами. Ворожу техніку було замасковано, але це не завадило нашим захисникам.

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Комплекс Зоопарк-1: характеристики

Зоопарк-1 (1Л219) – це сучасна російська радіолокаційна система, призначена для виявлення позицій артилерії, мінометів, ППО та реактивних систем залпового вогню під час стрільби.

Вартість одного такого комплексу, за інформацією з відкритих джерел, становить близько $24 мільйонів.

– Це дуже хороша новина ще й в тому, що у росіян таких РЛС не надто багато. А тепер і ще на одну стало менше, – зазначено в повідомленні.

Це черговий відчутний удар по технологічних можливостях ворога та важлива перемога для українських підрозділів на передовій.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські окупаційні війська значно активізувалися на Запорізькому напрямку.

Також свої зусилля ворог зосередив на Покровському, Торецькому, Лиманському, Новопавлівському напрямках, і на прикордонних із РФ районах Сумської області.

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