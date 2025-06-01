РФ ударила дронами по Одесской области: повреждены дома и база отдыха
Взрывы в Одесской области прогремели ночью 1 июня во время массированной комбинированной атаки на Украину.
Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Взрывы в Одесской области 1 июня: что известно
По его словам, свои ударные дроны враг направил на Белгород-Днестровский район.
В результате удара повреждены частные дома и корпус базы отдыха, там вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС. К счастью, люди не пострадали.
— Все уполномоченные службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области, – подчеркнул Олег Кипер.
Сегодня ночью под атаками вражеских дронов оказался ряд областей, в частности, Киевская, Харьковская, Запорожская.
Так, на Киевщине в Белоцерковском районе в результате комбинированного удара взрывами повреждены 10 частных домов. В них выбиты окна, посечены фасады и повреждены кровли.
Также массированной атаке дронов подверглось и Запорожье. Из-за российской атаки ранения получили три человека: две женщины и мужчина.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 194-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА