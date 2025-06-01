РФ ударила дронами по Одесской области: повреждены дома и база отдыха

Взрывы в Одесской области прогремели ночью 1 июня во время массированной комбинированной атаки на Украину.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Взрывы в Одесской области 1 июня: что известно

По его словам, свои ударные дроны враг направил на Белгород-Днестровский район.

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В результате удара повреждены частные дома и корпус базы отдыха, там вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС. К счастью, люди не пострадали.

— Все уполномоченные службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области, – подчеркнул Олег Кипер.

Сегодня ночью под атаками вражеских дронов оказался ряд областей, в частности, Киевская, Харьковская, Запорожская.

Так, на Киевщине в Белоцерковском районе в результате комбинированного удара взрывами повреждены 10 частных домов. В них выбиты окна, посечены фасады и повреждены кровли.

Также массированной атаке дронов подверглось и Запорожье. Из-за российской атаки ранения получили три человека: две женщины и мужчина.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 194-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА

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