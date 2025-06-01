Переговоры в Стамбуле: определены время, место и состав делегации Украины
На переговоры от Украины в Стамбуле прибудет делегация во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Также в ее состав вошли высокопоставленные должностные лица из разных ведомств.
Соответствующий указ о составе украинской делегации подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Переговоры в Стамбуле: состав украинской делегации
Таким образом, в состав делегации от Украины кроме Рустема Умерова вошли:
- Бевз Александр Александрович – советник руководителя Офиса президента Украины.
- Александр Иванович Дьяков – заместитель начальника штаба Командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
- Кислица Сергей Олегович – первый заместитель министра иностранных дел Украины.
- Ковбаса Юрий Михайлович – представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны (по согласию).
- Кузьмичев Георгий Юрьевич – офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего Вооруженными силами Украины.
- Луговой Олег Васильевич – первый заместитель главы Службы внешней разведки Украины.
- Острянский Евгений Викторович – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
- Поклад Александр Валентинович – заместитель главы Службы безопасности Украины.
- Скибицкий Вадим Васильевич – заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
- Фомин Андрей Анатольевич – начальник отдела международного права – заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
- Шевченко Алексей Николаевич – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
- Шерихов Александр Игоревич – старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
- Шинкарев Евгений Михайлович — заместитель начальника штаба Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Согласно указу, глава делегации может вносить по согласованию с президентом Украины изменения в ее состав, а также привлекать работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, научных советников и экспертов для обеспечения ее работы.
Переговоры в Стамбуле: время и место
Переговоры украинской и российской делегаций запланированы на завтра в 13:00 во дворце Чираган, сообщил источник в МИД Турции, пишет государственный ресурс TRTHaber.
Напомним, что сегодня, 1 июня, президент озвучил ключевые позиции Украины перед встречей в Стамбуле, первая из которой – полное и безусловное прекращение огня.
Фото: Владимир Зеленский