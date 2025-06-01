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Малиновская Ангелина, редактор ленты
4 мин.

Переговоры в Стамбуле: определены время, место и состав делегации Украины

Володимир Зеленський 

На переговоры от Украины в Стамбуле прибудет делегация во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Также в ее состав вошли высокопоставленные должностные лица из разных ведомств.

Соответствующий указ о составе украинской делегации подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Переговоры в Стамбуле: состав украинской делегации

Таким образом, в состав делегации от Украины кроме Рустема Умерова вошли:

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  • Бевз Александр Александрович – советник руководителя Офиса президента Украины.
  • Александр Иванович Дьяков – заместитель начальника штаба Командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
  • Кислица Сергей Олегович – первый заместитель министра иностранных дел Украины.
  • Ковбаса Юрий Михайлович – представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны (по согласию).
  • Кузьмичев Георгий Юрьевич – офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего Вооруженными силами Украины.
  • Луговой Олег Васильевич – первый заместитель главы Службы внешней разведки Украины.
  • Острянский Евгений Викторович – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
  • Поклад Александр Валентинович – заместитель главы Службы безопасности Украины.
  • Скибицкий Вадим Васильевич – заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
  • Фомин Андрей Анатольевич – начальник отдела международного права – заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
  • Шевченко Алексей Николаевич – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
  • Шерихов Александр Игоревич – старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
  • Шинкарев Евгений Михайлович — заместитель начальника штаба Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Согласно указу, глава делегации может вносить по согласованию с президентом Украины изменения в ее состав, а также привлекать работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, научных советников и экспертов для обеспечения ее работы.

Переговоры в Стамбуле: время и место

Переговоры украинской и российской делегаций запланированы на завтра в 13:00 во дворце Чираган, сообщил источник в МИД Турции, пишет государственный ресурс TRTHaber.

Напомним, что сегодня, 1 июня, президент озвучил ключевые позиции Украины перед встречей в Стамбуле, первая из которой – полное и безусловное прекращение огня.

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Фото: Владимир Зеленский

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