Следующий раунд прямых переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле, запланированный на 2 июня, состоится при участии представителей США, Франции, Германии и Великобритании.

Об этом заявил специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог в интервью телеканалу ABC News.

Переговоры Украины и РФ в Стамбуле: кто там будет

По его словам, речь идет о советниках по национальной безопасности США, Германии, Франции и Великобритании, которые ранее участвовали в формировании украинского варианта меморандума из 22 пунктов во время встреч в Лондоне и Париже.

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— С нами будут так называемые E3 — советники по нацбезопасности Германии, Франции и Великобритании. Они уже помогали нам формировать меморандум для Украины, когда мы были в Лондоне. И они тоже там будут (в Стамбуле, — Ред.), — отметил Келлог.

В то же время выразил обеспокоенность тем, что Москва до сих пор не передала свой вариант меморандума ни Киеву, ни Вашингтону.

— Я спрашивал у руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и главного украинского переговорщика Рустема Умерова, однако ни один из них не получал российского меморандума, — подчеркнул спецпосланник Трампа.

Он также рассказал, что главной целью переговоров в Стамбуле будет достижение всеобъемлющего прекращения огня, но необходимо сопоставить предложения обеих сторон, “определить сферы возможных договоренностей и темы, которые не подлежат компромиссу”.

Перед этим в Белом доме заявили, что надеются на проведение прямых переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле на следующей неделе, однако не смогли подтвердить участие американской стороны.

Источник : ABC News

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