Президент озвучил ключевые позиции Украины перед встречей в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с ключевыми представителями сектора безопасности и обороны. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале.

Зеленский провел совещание

– Заслушал доклады министра обороны Украины, министра иностранных дел, Генерального штаба, разведок и Службы безопасности Украины. Наша оборона, наши активные действия и наша дипломатия, – отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что Украина делает все возможное для защиты своей независимости и граждан.

По его словам, определены как задачи на ближайшее время, так и стратегические позиции в преддверии важной международной встречи.

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– Определил позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник. Первое – полное и безусловное прекращение огня. Второе – освобождение пленных. Третье – возвращение похищенных детей. И, чтобы установить надежный и длительный мир и гарантировать безопасность, подготовить встречу на самом высоком уровне. Ключевые вопросы могут решить только лидеры, — подчеркнул Зеленский.

Украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле будет инициировать и возглавит министр обороны Рустем Умеров.

Напомним, министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина заинтересована в продолжении мирных переговоров в Стамбуле.

Однако для того чтобы они имели результат, российская сторона должна заблаговременно направить свой “меморандум” о прекращении огня, согласно предварительным договоренностям.

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