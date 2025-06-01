Переговори у Стамбулі: визначено час, місце і склад делегації України
На переговори у Стамбулі від України прибуде делегація на чолі з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Також до її складу увійшли високопосадовці з різних відомств.
Відповідний указ про склад української делегації підписав президент України Володимир Зеленський.
Переговори у Стамбулі: склад української делегації
Отже до складу делегації від України окрім Рустема Умєрова увійшли:
- Бевз Олександр Олександрович – радник керівника Офісу президента України.
- Дьяков Олександр Іванович – заступник начальника штабу Командування Військово-морських сил Збройних сил України.
- Кислиця Сергій Олегович – перший заступник міністра закордонних справ України.
- Ковбаса Юрій Михайлович – представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою).
- Кузьмичов Георгій Юрійович – офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача Збройних сил України.
- Луговий Олег Васильович – перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України.
- Острянський Євгеній Вікторович – заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України.
- Поклад Олександр Валентинович – заступник голови Служби безпеки України.
- Скібіцький Вадим Васильович – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
- Фомін Андрій Анатолійович – начальник відділу міжнародного права – заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних сил України.
- Шевченко Олексій Миколайович – заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України.
- Шеріхов Олександр Ігорович – старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України.
- Шинкарьов Євген Михайлович – заступник начальника штабу Командування Повітряних сил Збройних сил України.
Згідно з указом, глава делегації може вносити за погодженням із президентом України зміни до її складу, а також залучати працівників державних органів, підприємств, установ, організацій, наукових радників та експертів для забезпечення її роботи.
Переговори у Стамбулі: час і місце
Переговори української та російської делегацій заплановані на завтра на 13:00 у палаці Чираган, повідомило джерело в МЗС Туреччини, пише державний ресурс TRTHaber.
Нагадаємо, що сьогодні, 1 червня, президент озвучив ключові позиції України перед зустріччю в Стамбулі, перша з якої – повне та безумовне припинення вогню.
Фото: Володимир Зеленський