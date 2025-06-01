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Переговори у Стамбулі: визначено час, місце і склад делегації України

Володимир Зеленський 

На переговори у Стамбулі від України прибуде делегація на чолі з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Також до її складу увійшли високопосадовці з різних відомств.

Відповідний указ про склад української делегації підписав президент України Володимир Зеленський.

Переговори у Стамбулі: склад української делегації

Отже до складу делегації від України окрім Рустема Умєрова увійшли:

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  • Бевз Олександр Олександрович – радник керівника Офісу президента України.
  • Дьяков Олександр Іванович – заступник начальника штабу Командування Військово-морських сил Збройних сил України.
  • Кислиця Сергій Олегович – перший заступник міністра закордонних справ України.
  • Ковбаса Юрій Михайлович – представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою).
  • Кузьмичов Георгій Юрійович – офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача Збройних сил України.
  • Луговий Олег Васильович – перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України.
  • Острянський Євгеній Вікторович – заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України.
  • Поклад Олександр Валентинович – заступник голови Служби безпеки України.
  • Скібіцький Вадим Васильович – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
  • Фомін Андрій Анатолійович – начальник відділу міжнародного права – заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних сил України.
  • Шевченко Олексій Миколайович – заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України.
  • Шеріхов Олександр Ігорович – старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України.
  • Шинкарьов Євген Михайлович – заступник начальника штабу Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Згідно з указом, глава делегації може вносити за погодженням із президентом України зміни до її складу, а також залучати працівників державних органів, підприємств, установ, організацій, наукових радників та експертів для забезпечення її роботи.

Переговори у Стамбулі: час і місце

Переговори української та російської делегацій заплановані на завтра на 13:00 у палаці Чираган, повідомило джерело в МЗС Туреччини, пише державний ресурс TRTHaber.

Нагадаємо, що сьогодні, 1 червня, президент озвучив ключові позиції України перед зустріччю в Стамбулі, перша з якої – повне та безумовне припинення вогню.

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Фото: Володимир Зеленський

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