Под Мелитополем взорвали военный поезд оккупантов — ГУР
Ночью 31 мая на железнодорожном участке вблизи временно оккупированной Акимовки Мелитопольского района Запорожской области произошел взрыв — подорван российский военный поезд, который направлялся в сторону оккупированного Крыма.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Подрыв железной дороги под Мелитополем
В то же время разведка не уточняет относительно своей причастности к событию.
В результате взрыва на железнодорожном полотне поезд с цистернами с горючим и товарными вагонами пошел под откос.
— Ключевая логистическая артерия московитов на оккупированных территориях Запорожской области и Крыма нарушена, — сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
После взрыва на железной дороге захватчики объявили план-перехват — населенные пункты прочесывают росгвардейцы, тщательно проверяют всех на блок-постах.