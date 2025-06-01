Под Мелитополем взорвали военный поезд оккупантов — ГУР

Ночью 31 мая на железнодорожном участке вблизи временно оккупированной Акимовки Мелитопольского района Запорожской области произошел взрыв — подорван российский военный поезд, который направлялся в сторону оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Подрыв железной дороги под Мелитополем

В то же время разведка не уточняет относительно своей причастности к событию.

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В результате взрыва на железнодорожном полотне поезд с цистернами с горючим и товарными вагонами пошел под откос.

— Ключевая логистическая артерия московитов на оккупированных территориях Запорожской области и Крыма нарушена, — сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

После взрыва на железной дороге захватчики объявили план-перехват — населенные пункты прочесывают росгвардейцы, тщательно проверяют всех на блок-постах.

Источник : ГУР

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