Під Мелітополем підірвали військовий потяг окупантів – ГУР

Уночі 31 травня на залізничній ділянці поблизу тимчасово окупованої Якимівки Мелітопольського району Запорізької області стався вибух – підірвано російський військовий потяг, який прямував у бік окупованого Криму.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Підрив залізниці під Мелітополем

Водночас розвідка не уточнює щодо своєї причетності до події.

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Внаслідок вибуху на залізничному полотні потяг з цистернами із пальним та товарними вагонами пішов під укіс.

– Ключову логістичну артерію московитів на окупованих територіях Запорізької області та Криму порушено, – повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Після вибуху на залізниці загарбники оголосили план-перехват – населені пункти прочісують росгвардійці, прискіпливо перевіряють усіх на блокпостах.

Нагадаємо, що 30 травня пролунало два вибухи в Десантній бухті Владивостока. Російська влада повідомила, що причиною вибуху у Десантній бухті Владивостока стало займання в одному з автомобілів балонів із пропан-бутановою сумішшю.

А ось українських ЗМІ стверджують, що вибухи в Десантній бухті Владивостока – це наслідок операції ГУР. І вибухнуло в районі дислокації 47 окремого десантно-штурмового батальйону 155 окремої гвардійської бригади морської піхоти (військова частина 30926).

Джерело : ГУР

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