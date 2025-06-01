Під Мелітополем підірвали військовий потяг окупантів – ГУР
Уночі 31 травня на залізничній ділянці поблизу тимчасово окупованої Якимівки Мелітопольського району Запорізької області стався вибух – підірвано російський військовий потяг, який прямував у бік окупованого Криму.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Підрив залізниці під Мелітополем
Водночас розвідка не уточнює щодо своєї причетності до події.
Внаслідок вибуху на залізничному полотні потяг з цистернами із пальним та товарними вагонами пішов під укіс.
– Ключову логістичну артерію московитів на окупованих територіях Запорізької області та Криму порушено, – повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.
Після вибуху на залізниці загарбники оголосили план-перехват – населені пункти прочісують росгвардійці, прискіпливо перевіряють усіх на блокпостах.
Нагадаємо, що 30 травня пролунало два вибухи в Десантній бухті Владивостока. Російська влада повідомила, що причиною вибуху у Десантній бухті Владивостока стало займання в одному з автомобілів балонів із пропан-бутановою сумішшю.
А ось українських ЗМІ стверджують, що вибухи в Десантній бухті Владивостока – це наслідок операції ГУР. І вибухнуло в районі дислокації 47 окремого десантно-штурмового батальйону 155 окремої гвардійської бригади морської піхоти (військова частина 30926).