В Днепропетровской области объявили о второй волне обязательной эвакуации
В Днепропетровской области вводят вторую волну обязательной эвакуации из 14 населенных пунктов трех местных общин.
Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Эвакуация в Днепропетровской области
Как объяснили в Днепропетровской ОВА, вторую волну обязательной эвакуации вводят в Синельниковском районе.
— На этот раз из пяти прифронтовых населенных пунктов Межевской общины, семи — из Великомихайловской, двух — из Маломихайловской. Уже подписал соответствующее распоряжение, — заявил Лысак.
По его словам, из этих населенных пунктов должны выехать дети с родителями или законными представителями, ведь они не могут находиться на местах постоянных атак российскими КАБами и дронами.
Лысак рассказал, что социальные службы обходят каждый дом, где проживают такие семьи.
Он уверяет, что людей готовы принимать другие более спокойные районы Днепропетровской области — места для них уже подготовлены.
Однако жители могут самостоятельно выбрать, в какой из областей Украины хотят обосноваться, отметил Лысак.
В Днепропетровской ОВА подчеркнули, что обязательная эвакуация продлится в течение двух месяцев.
— Механизм отлажен. ГСЧС, полиция, гуманитарные организации, руководство района, местное самоуправление — все приобщены к процессу, — утверждает Лысак.