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В Днепропетровской области объявили о второй волне обязательной эвакуации

Евакуація дітей
Фото: Getty Images

В Днепропетровской области вводят вторую волну обязательной эвакуации из 14 населенных пунктов трех местных общин.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Эвакуация в Днепропетровской области

Как объяснили в Днепропетровской ОВА, вторую волну обязательной эвакуации вводят в Синельниковском районе.

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— На этот раз из пяти прифронтовых населенных пунктов Межевской общины, семи — из Великомихайловской, двух — из Маломихайловской. Уже подписал соответствующее распоряжение, — заявил Лысак.

По его словам, из этих населенных пунктов должны выехать дети с родителями или законными представителями, ведь они не могут находиться на местах постоянных атак российскими КАБами и дронами.

Лысак рассказал, что социальные службы обходят каждый дом, где проживают такие семьи.

Он уверяет, что людей готовы принимать другие более спокойные районы Днепропетровской области — места для них уже подготовлены.

Однако жители могут самостоятельно выбрать, в какой из областей Украины хотят обосноваться, отметил Лысак.

В Днепропетровской ОВА подчеркнули, что обязательная эвакуация продлится в течение двух месяцев.

— Механизм отлажен. ГСЧС, полиция, гуманитарные организации, руководство района, местное самоуправление — все приобщены к процессу, — утверждает Лысак.

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Война в УкраинеДнепропетровская областьЕвакуаціяСергій Лисак
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