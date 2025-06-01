У Дніпропетровській області оголосили про другу хвилю обов’язкової евакуації

У Дніпропетровській області запроваджують другу хвилю обов’язкової евакуації з 14 населених пунктів трьох місцевих громад.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Евакуація у Дніпропетровській області

Як пояснили у Дніпропетровській ОВА, другу хвилю обов’язкової евакуації запроваджують у Синельниківському районі.

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– Цього разу з пʼяти прифронтових населених пунктів Межівської громади, семи – з Великомихайлівської, двох – з Маломихайлівської. Вже підписав відповідне розпорядження, – заявив Лисак.

За його словами, з цих населених пунктів мають виїхати діти з батьками чи законними представниками, адже вони не можуть перебувати на місцях постійних атак російськими КАБами та дронами.

Лисак розповів, що соціальні служби обходять кожен будинок, де проживають такі родини.

Він запевняє, що людей готові приймати інші більш спокійні райони Дніпропетровської області – місця для них уже підготовлені.

Проте жителі можуть самостійно обрати, в якій з областей України хочуть облаштуватися, зазначив Лисак.

У Дніпропетровській ОВА наголосили, що обов’язкова евакуація триватиме протягом двох місяців.

– Механізм налагоджений. ДСНС, поліція, гуманітарні організації, керівництво району, місцеве самоврядування – усі долучені до процесу, – стверджує Лисак.

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