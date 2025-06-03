Общевоенная подготовка для аспирантов и магистров 2025: нужно ли проходить

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сообщил, что базовую военную подготовку в 2025 году пройдут от 75 до 80 тыс. человек. Для этого уже создано 170 образовательных программ и передано на утверждение Генеральному штабу.

Для реализации этой программы требуется ориентировочно 130 млн грн. По словам Оксена Лесного, в настоящее время Министерство образования использует собственные резервы. Однако после внесения изменений в государственный бюджет ожидается дополнительное финансирование.

Базовую военную подготовку (БВВП) должны проходить все студенты мужского пола второго года обучения. Девушки, согласно действующему законодательству, могут присоединиться по желанию.

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Что предусматривает базовая военная подготовка для студентов

В соответствии с Законом Украины О воинской обязанности и военной службе (статья 101), базовая военная подготовка (БВВП) проводится с целью получения гражданами Украины военно-учетной специальности, навыков и умений, необходимых для выполнения конституционного долга по защите Родины, сохранения независимости и территориальной целостности Украины.

БВВП является обязательной для всех студентов мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет, которые получают высшее образование.

Теоретическую часть обязаны пройти все студенты. Она будет проходить в учебных заведениях и предусматривает 90 академических часов.

К практической части привлекаются лица, которые являются годными по состоянию здоровья.

Женщины могут присоединиться к практическим занятиям только добровольно, предварительно став на воинский учет.

Практический курс будет проходить в воинских частях и учебных центрах и предусматривает 210 академических часов.

Предусмотрена ли общевоенная подготовка для аспирантов и магистров

С 1 сентября 2025 года в высших учебных заведениях стартует теоретический этап общевойсковой подготовки.

Теоретический курс базовой общевойсковой подготовки (БВВП) проходят студенты, поступившие на основе полного общего среднего образования и обучающиеся на втором курсе.

Для тех, кто поступил в высшее учебное заведение после получения образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста, профессионального младшего бакалавра или младшего бакалавра, обучение по БВВП организуется на первом курсе, если обучение проходит по сокращенному сроку, или же на втором курсе — в случае обычного срока обучения.

В Министерстве отмечают, что обязательная базовая общевоенная подготовка в настоящее время предусмотрена для второкурсников бакалаврата.

О прохождении курса БВВП для студентов магистратуры и аспирантуры пока речь не идет.

Согласно законодательству, также не проходят базовую подготовку:

соискатели высшего образования, получающие образование по другим (кроме дневной и дуальной) формам получения образования, включая совмещенные;

соискатели высшего образования, которые являются иностранными гражданами.

Других причин освобождения от базовой подготовки законодательством не предусмотрено.

В случае невозможности прохождения, решение об освобождении соискателей высшего образования от прохождения базовой подготовки или переноса прохождения БВВП на следующий учебный год принимают руководители высших учебных заведений на основании личного заявления и наличия подтверждающих документов.

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