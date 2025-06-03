Загальновійськова підготовка для аспірантів та магістрів 2025: чи потрібно проходити

Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий повідомив, що у 2025 році базову військову підготовку пройдуть від 75 до 80 тис. осіб. Для цього вже створено 170 освітніх програм й передано на затвердження Генеральному штабу.

Для реалізації цієї програми потрібно орієнтовно 130 млн грн. За словами Оксена Лісового, наразі Міністерство освіти використовує власні резерви. Однак після внесення змін до державного бюджету очікується додаткове фінансування.

Загальновійськову підготовку (БЗВП) мають проходити всі студенти чоловічої статі другого року навчання, які за станом здоров’я придатні до служби. Дівчата, згідно з чинним законодавством, можуть долучитися за бажанням.

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Чи проходитимуть загальновійськову підготовку магістри та аспіранти у 2025 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що передбачає загальновійськова підготовка для студентів

Відповідно до Закону України Про військовий обов’язок і військову службу (стаття 101), базова загальновійськова підготовка (БЗВП) проводиться з метою здобуття громадянами України військово-облікової спеціальності, навичок та умінь, які необхідні для виконання конституційного обов’язку щодо захисту, збереження незалежності та територіальної цілісності України.

БЗВП є обов’язковою всіх для студентів чоловічої статі віком від 18 до 25 років, які здобувають вищу освіту.

Теоретичну частину зобов’язані пройти всі студенти. Вона проходитиме у навчальних закладах й передбачає 90 академічних годин.

До практичної частини залучаються ті чоловіки, які є придатними за станом здоров’я.

Жінки можуть долучитися до практичних занять лише добровільно, попередньо ставши на військовий облік.

Практичний курс проходитиме у військових частинах та навчальних центрах й передбачає 210 академічних годин.

Чи передбачена загальновійськова підготовка для аспірантів та магістрів

Вже з 1 вересня 2025 року у вищих навчальних закладах стартує теоретичний етап загальновійськової підготовки.

Теоретичний курс базової загальновійськової підготовки (БЗВП) проходять студенти, які вступили на основі повної загальної середньої освіти й навчаються на другому курсі.

Для тих студентів, хто вступив до закладу вищої освіти після здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра або молодшого бакалавра, навчання з БЗВП організовується на першому курсі, якщо навчання відбувається за скороченим терміном, або ж на другому курсі — у разі звичайного терміну навчання.

У Міністерстві зазначають, що обов’язкова базова загальновійськова підготовка наразі передбачена для другокурсників бакалаврату.

Про проходження курсу БЗВП для студентів магістратури та аспірантури поки не йдеться.

Згідно з законодавством, також не проходять базову підготовку:

студенти, які навчаються за формами, відмінними від денної чи дуальної, зокрема за змішаною або іншою альтернативною формою освіти;

особи, що здобувають вищу освіту та мають громадянство інших держав.

Жодних додаткових підстав для звільнення від проходження базової військової підготовки чинне законодавство не визначає.

У разі неможливості проходження, рішення про звільнення здобувачів вищої освіти від проходження базової підготовки або перенесення проходження БЗВП на наступний навчальний рік приймають керівники закладів вищої освіти на підставі особистої заяви та наявності підтверджувальних документів.

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