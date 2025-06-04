Келлог про операцію Павутина: Психологічний удар по Кремлю, але ризики зростають

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог прокоментував українську спецоперацію Павутина, визнавши її сміливою, але водночас такою, що підвищує рівень ризиків у війні з Росією.

Про це він заявив в інтерв’ю Fox News.

Келлог про операцію Павутина

Келлог наголосив, що Україна довела здатність завдавати ударів по цілях, розташованих глибоко на території Росії. За його словами, ключова мета операції — психологічний ефект, а не просто знищення авіації.

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– Значення цих ударів полягає не стільки у знищенні літаків, скільки в психологічному впливі, який воно мало на російське керівництво та військових, — сказав Келлог.

Водночас він висловив застереження щодо можливої ескалації у відповідь на подібні дії.

– Коли ви атакуєте частину національної системи виживання супротивника, тобто його тріаду, ядерну тріаду, це означає, що рівень ризику зростає, бо ви не знаєте, що зробить інша сторона… Це дуже смілива атака. Але коли ви це робите, цілком зрозуміло, що решта рівнів зростуть. Я думаю, що саме цього ми намагаємося уникнути, — додав Келлог.

Водночас представник Білого дому відзначив незламну позицію України.

– Україна, по суті, каже, що ми теж можемо грати в цю гру. І вони можуть підвищити рівень ризику до рівнів, які, на мою думку, є неприйнятними, — сказав він.

Раніше американський сенатор Річард Блументаль порівняв удари українських дронів углиб РФ з операцією з ліквідації Осами бен Ладена.

Президент України Володимир Зеленський своєю чергою заявив, що Павутина засвідчила тактичну ефективність українських спецслужб.

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