Зеленский о спецоперации Паутина: Потери заставят РФ сесть за стол переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на саммите Бухарестской девятки и нордических стран в Вильнюсе отметил эффективность новых тактических решений ВСУ, в частности спецоперации Паутина.

Он заявил, что именно потери вынуждают Россию переходить к дипломатии.

Паутина заставит РФ перейти к дипломатии

– Европа вместе с Америкой имеет лучшее оружие, чем Россия. У нас также есть более сильные тактические решения – наша вчерашняя операция Паутина это доказала. Россия должна почувствовать, что означают потери. Именно это подтолкнет ее к дипломатии, – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что, несмотря на начало российского летнего наступления, Украина держит линию фронта не только для себя, но и для всей Европы.

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– Когда Россия несет потери в этой войне, для всех очевидно, что именно Украина держит линию фронта – не только для себя, но и для всей Европы, – отметил он.

Также Зеленский обратил внимание на необходимость укрепления противовоздушной обороны, в частности поставок систем Patriot и ракет к ним.

По его словам, Украина может самостоятельно покрывать до 40% своих оборонных потребностей, однако для этого необходимо стабильное финансирование, особенно в контексте беспилотных технологий.

Президент также призвал союзников активизировать дипломатические усилия, в частности во время переговоров в Стамбуле, и подчеркнул необходимость более жестких санкций против России в случае, если переговоры не будут иметь результата.

Напомним, 1 июня Служба безопасности провела масштабную спецоперацию в тылу врага.

По словам источников, дроны СБУ нанесли прицельные удары по самолетам, которые ежедневно бомбардируют украинские города.

Предварительно, поражен более чем 41 самолет, среди которых А-50, Ту-95 и Ту-22М3.

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