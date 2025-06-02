Зеленский о спецоперации Паутина: Потери заставят РФ сесть за стол переговоров
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на саммите Бухарестской девятки и нордических стран в Вильнюсе отметил эффективность новых тактических решений ВСУ, в частности спецоперации Паутина.
Он заявил, что именно потери вынуждают Россию переходить к дипломатии.
Паутина заставит РФ перейти к дипломатии
– Европа вместе с Америкой имеет лучшее оружие, чем Россия. У нас также есть более сильные тактические решения – наша вчерашняя операция Паутина это доказала. Россия должна почувствовать, что означают потери. Именно это подтолкнет ее к дипломатии, – сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что, несмотря на начало российского летнего наступления, Украина держит линию фронта не только для себя, но и для всей Европы.
– Когда Россия несет потери в этой войне, для всех очевидно, что именно Украина держит линию фронта – не только для себя, но и для всей Европы, – отметил он.
Также Зеленский обратил внимание на необходимость укрепления противовоздушной обороны, в частности поставок систем Patriot и ракет к ним.
По его словам, Украина может самостоятельно покрывать до 40% своих оборонных потребностей, однако для этого необходимо стабильное финансирование, особенно в контексте беспилотных технологий.
Президент также призвал союзников активизировать дипломатические усилия, в частности во время переговоров в Стамбуле, и подчеркнул необходимость более жестких санкций против России в случае, если переговоры не будут иметь результата.
Напомним, 1 июня Служба безопасности провела масштабную спецоперацию в тылу врага.
По словам источников, дроны СБУ нанесли прицельные удары по самолетам, которые ежедневно бомбардируют украинские города.
Предварительно, поражен более чем 41 самолет, среди которых А-50, Ту-95 и Ту-22М3.