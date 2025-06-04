Как начиналась спецоперация СБУ Паутина: появились уникальные кадры

Появились первые кадры начала спецоперации СБУ Паутина по поражению стратегической авиации РФ.

Уникальные кадры Фактам ICTV предоставили источники Службы безопасности Украины.

Первые кадры подготовки Паутины

На видео зафиксирован момент, как один из автомобилей, загруженный модульными домиками, отправляется к месту проведения операции.

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По информации источников, именно так начался этап подготовки к удару по стратегической авиации РФ, которая является одним из ключевых инструментов агрессии против Украины.

Спецоперация Паутина

Напомним, 1 июня Служба безопасности провела масштабную спецоперацию в тылу врага.

По словам источников, дроны СБУ нанесли прицельные удары по самолетам, которые ежедневно бомбардируют украинские города.

Предварительно, поражен более чем 41 самолет, среди которых А-50, Ту-95 и Ту-22М3.

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