В Брянской области поражены установки Искандер, из которых РФ могла ударить по Киеву
Вооруженные силы Украины поразили вражескую установку Искандер, с которой оккупанты, вероятно. пытались нанести ракетный удар по Киеву.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
ВСУ уничтожили Искандер
Подразделения Вооруженных сил Украины во взаимодействии со Службой безопасности и другими структурами Сил обороны нанесли ракетный удар по району, где находились подразделения ракетных войск российской армии.
По данным военных, речь идет о подразделении 26 ракетной бригады ВС РФ, дислоцирующейся вблизи города Клинцы Брянской области.
Именно оттуда враг пытался осуществить удар по одному из украинских населенных пунктов — вероятно, по Киеву.
— Благодаря эффективной разведке и слаженному взаимодействию Вооруженных сил Украины и СБУ цели были успешно поражены, — говорится в сообщении.
По предварительным данным, одна пусковая установка Искандер была уничтожена в результате детонации, еще две, вероятно, получили серьезные повреждения. Точные последствия удара пока уточняются.
Операция позволила предотвратить обстрел мирного населения и избежать жертв среди гражданских.
Ракетные удары России
Напомним, 4 июня российские войска нанесли ракетный удар по одному из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ, расположенному на территории Полтавской области.
Несмотря на целенаправленную атаку на тыловой объект, благодаря заблаговременно подготовленным и четко организованным мерам безопасности удалось избежать масштабных потерь, сообщили в Сухопутных войсках.