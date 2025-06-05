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В Брянской области поражены установки Искандер, из которых РФ могла ударить по Киеву

Знищено Іскандер
Фото: Факти ICTV

Вооруженные силы Украины поразили вражескую установку Искандер, с которой оккупанты, вероятно. пытались нанести ракетный удар по Киеву.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

ВСУ уничтожили Искандер

Подразделения Вооруженных сил Украины во взаимодействии со Службой безопасности и другими структурами Сил обороны нанесли ракетный удар по району, где находились подразделения ракетных войск российской армии.

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По данным военных, речь идет о подразделении 26 ракетной бригады ВС РФ, дислоцирующейся вблизи города Клинцы Брянской области.

Именно оттуда враг пытался осуществить удар по одному из украинских населенных пунктов — вероятно, по Киеву.

— Благодаря эффективной разведке и слаженному взаимодействию Вооруженных сил Украины и СБУ цели были успешно поражены, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, одна пусковая установка Искандер была уничтожена в результате детонации, еще две, вероятно, получили серьезные повреждения. Точные последствия удара пока уточняются.

Іскандер-М

Графика: Факты ICTV

Операция позволила предотвратить обстрел мирного населения и избежать жертв среди гражданских.

Ракетные удары России

Напомним, 4 июня российские войска нанесли ракетный удар по одному из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ, расположенному на территории Полтавской области.

Несмотря на целенаправленную атаку на тыловой объект, благодаря заблаговременно подготовленным и четко организованным мерам безопасности удалось избежать масштабных потерь, сообщили в Сухопутных войсках.

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