Ночная атака на Украину 5 июня: РФ ударила баллистикой и более сотней дронов

В ночь на 5 июня Россия атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 и 103 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Ночная атака на Украину дронами и баллистикой: как отработала ПВО

Еще с вечера среды оккупанты запускали дроны с направлений Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также мыса Чауда на ВОТ Крыма.

Кроме того, враг нанес удар баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 из Ростовской области РФ.

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Под ударом были Черниговская, Харьковская и Одесская области.

Силами противовоздушной обороны по состоянию на 10:00 обезврежено 74 из 103 вражеских БпЛА на Востоке, Юге и Севере страны.

По данным Воздушных сил ВСУ, из них 28 — сбиты огневыми средствами поражения, еще 46 дронов локационно потеряны или подавлены РЭБ.

К сожалению, зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 16 локациях.

Наибольший ущерб ночная атака нанесла в Прилуках Черниговской области, где погибли пять человек, в том числе семья начальника местной пожарной части — его жена, дочь и внук. Дрон полностью разрушил их дом.

Еще шесть человек получили ранения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 198-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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