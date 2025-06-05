У Брянській області уражено установки Іскандер, з яких РФ могла вдарити по Києву

Збройні сили України уразили ворожу установку Іскандер, з якої окупанти, ймовірно, намагалися завдати ракетного удару по Києву.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

ЗСУ знищили Іскандер

Підрозділи Збройних сил України у взаємодії зі Службою безпеки та іншими структурами Сил оборони завдали ракетного удару по району, де перебували підрозділи ракетних військ російської армії.

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За даними військових, йдеться про підрозділ 26 ракетної бригади ЗС РФ, що дислокується поблизу міста Клинці Брянської області.

Саме звідти ворог намагався здійснити удар по одному з українських населених пунктів — ймовірно, по Києву.

– Завдяки ефективній розвідці та злагодженій взаємодії Збройних сил України і СБУ цілі були успішно уражені, — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, одна пускова установка Іскандер була знищена внаслідок детонації, ще дві, ймовірно, зазнали серйозних пошкоджень. Точні наслідки удару наразі уточнюються.

Операція дозволила запобігти обстрілу мирного населення та уникнути жертв серед цивільних.

Ракетні удари Росії

Нагадаємо, 4 червня російські війська завдали ракетного удару по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ, розташованому на території Полтавської області.

Попри цілеспрямовану атаку на тиловий об’єкт, завдяки завчасно підготовленим та чітко організованим заходам безпеки вдалося уникнути масштабних втрат, повідомили у Сухопутних військах.

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