Обмен пленными до сих пор не состоялся: Украина призвала РФ прекратить грязные игры

В Минобороны и Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными (КШВОВ) отреагировали на заявления российской стороны, призвав Москву прекратить грязные игры и вернуться к конструктивной работе.

В КШВОВ заявили, что сегодняшние заявления российской стороны не соответствуют действительности и предыдущим договоренностям ни по обмену пленных, ни по репатриации тел.

Ситуация с обменом пленными: реакция Украины

В Минобороны призвали россиян вернуться к конструктивной работе, для возвращения людей в обе стороны и четко выполнить договоренность в ближайшие дни.

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— Призываем российскую сторону не создавать искусственных преград и лживых заявлений, чтобы не возвращать украинских пленных и не забирать их пленных в Россию, — заявили в ведомстве.

Отмечается, что россияне в Стамбуле пообещали провести обмен пленных по определенным категориям (тяжелораненые, раненые, после 2000 года рождения) и начать поэтапную репатриацию тел погибших — российских в РФ, украинских в Украину.

Однако украинская сторона столкнулась с очередными попытками “переиграть” договоренности постфактум.

— Если сейчас российская сторона отказывается от того, что было обещано в Стамбуле, это в очередной раз ставит вопрос об уровне и способности российской переговорной группы. Договоренности, которые были достигнуты, должны реализовываться именно так, как это было оговорено в Стамбуле и во время дальнейших технических консультаций, — добавили в МО.

В КШВОВ отметили, что команды с обеих сторон вели работу в двух направлениях в течение последней недели — репатриации тел погибших военнослужащих и обмена пленных.

Относительно обмена пленными:

Украина передала списки на обмен пленными по четко определенным категориям, согласованным в Стамбуле, в частности по тяжело раненым, больным и молодым военным. Россия подала неподходящие списки, и теперь очередь за ее ответом.

Что касается репатриации тел:

Договоренность о репатриации тел была достигнута, однако без согласования даты. Россия нарушила общие договоренности, прибегнув к односторонним действиям.

— К сожалению, вместо конструктивного диалога мы снова сталкиваемся с манипуляциями и попытками использовать чувствительные гуманитарные темы в информационных целях. Мы заинтересованы в реальном результате — в возвращении наших пленных и тел погибших, и готовы работать для этого дальше в рамках согласованных рамок, — добавили в КШВОВ.

Ситуацию также прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Александр Коваленко.

— Россия не изменила информационных целей и пытается манипулировать, затягивать и нарушать любые дипломатические процессы. Их задача — избежать американских санкций и выиграть время, сделав из нас виновников войны, — заявил он.

По мнению Коваленко, Кремль сознательно блокирует обмены и прекращение огня, прикрывая собственные агрессивные действия информационной кампанией о якобы мирных инициативах.

Что предшествовало

В субботу и воскресенье должен был состояться новый обмен военнопленными между Украиной и РФ. Президент Владимир Зеленский говорил, что российская сторона готова обменять 500 военных.

Однако россияне снова пытаются сорвать договоренности об обмене и репатриации тел погибших. Представитель Кремля Владимир Мединский заявил, что в субботу, 7 июня, Россия якобы привезла 1 212 тел погибших солдат ВСУ в район обмена и передала Украине первый список из 640 военнопленных.

Также он утверждает, что украинская сторона якобы “неожиданно перенесла на неопределенный срок и прием тел, и обмен военнопленными”.

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