Обмін полоненими досі не відбувся: Україна закликала РФ припинити брудні ігри

У Міноборони та Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) відреагували на заяви російської сторони, закликавши Москву припинити брудні ігри та повернутися до конструктивної роботи.

У КШППВ заявили, що сьогоднішні заяви російської сторони не відповідають дійсності та попереднім домовленостям ані щодо обміну полонених, ані щодо репатріації тіл.

Ситуація з обміном полоненими: реакція України

У Міноборони закликали росіян повернутися до конструктивної роботи, задля повернення людей в обидва боки та чітко виконати домовленості в найближчі дні.

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— Закликаємо російську сторону не створювати штучних перепон і брехливих заяв, щоб не повертати українських полонених та не забирати їхніх полонених у Росію, – заявили у відомстві.

Зазначається, що росіяни у Стамбулі пообіцяли провести обмін полонених за визначеними категоріями (важкопоранені, поранені, після 2000 року народження) та почати поетапну репатріацію тіл загиблих – російських в РФ, українських в Україну.

Проте українська сторона зіштовхнулась із черговими спробами “переграти” домовленості постфактум.

— Якщо зараз російська сторона відмовляється від того, що було обіцяно в Стамбулі, це вкотре ставить питання про рівень та спроможність російської перемовної групи. Домовленості, які були досягнуті, мають реалізовуватись саме так, як це було обговорено у Стамбулі та під час подальших технічних консультацій, – додали у МО.

У КШППВ зауважили, що команди з обох сторін вели роботу у двох напрямках протягом останнього тижня – репатріації тіл загиблих військовослужбовців та обміну полонених.

Щодо обміну полоненими:

Україна передала списки на обмін полоненими за чітко визначеними категоріями, узгодженими в Стамбулі, зокрема щодо тяжко поранених, хворих і молодих військових. Росія подала невідповідні списки, і тепер черга за її відповіддю.

Щодо репатріації тіл:

Домовленість про репатріацію тіл була досягнута, однак без узгодження дати. Росія порушила спільні домовленості, вдавшись до односторонніх дій.

— На жаль, замість конструктивного діалогу ми знову стикаємося з маніпуляціями і спробами використати чутливі гуманітарні теми в інформаційних цілях. Ми зацікавлені в реальному результаті — у поверненні наших полонених і тіл загиблих, і готові працювати для цього далі в межах узгоджених рамок, – додали у КШППВ.

Ситуацію також прокоментував керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Олександр Коваленко.

— Росія не змінила інформаційних цілей і намагається маніпулювати, затягувати і порушувати будь-які дипломатичні процеси. Їхнє завдання — уникнути американських санкцій і виграти час, зробивши з нас винуватців війни, – заявив він.

На думку Коваленка, Кремль свідомо блокує обміни та припинення вогню, прикриваючи власні агресивні дії інформаційною кампанією про нібито мирні ініціативи.

Що передувало

У суботу та неділю мав відбутися новий обмін військовополоненими між Україною та РФ. Президент Володимир Зеленський казав, що російська сторона готова обміняти 500 військових.

Утім, росіяни знову намагаються зірвати домовленості про обмін і репатріацію тіл загиблих. Представник Кремля Володимир Мединський заявив, що у суботу, 7 червня, Росія нібито привезла 1 212 тіл загиблих солдатів ЗСУ в район обміну і передала Україні перший список із 640 військовополонених.

Також він стверджує, що українська сторона нібито “несподівано перенесла на невизначений термін і приймання тіл, і обмін військовополоненими”.

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