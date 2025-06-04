Россия готова передать 500 украинских пленных в эти выходные – Зеленский

В субботу и воскресенье состоится обмен военнопленными между Украиной и Россией. Российская сторона готова обменять 500 военных.

Об этом сообщил президент Украины во время общения с журналистами в Киеве.

Новый обмен пленными

По словам президента, сегодня украинская группа провела консультации по обмену, о которых договорились с россиянами.

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– Российская сторона информировала, что в эти выходные может передать в субботу и воскресенье 500 наших военных из той тысячи, плюс, о которой мы договорились. То есть мы будем готовы с нашей стороны обменять, готовы к обмену соответствующего количества, — сказал президент.

Он добавил, что пока Украина не получила списки, отметив: россияне пообещали, что дадут их заранее. Зеленский добавил, что для Киева важно, кого мы меняем.

– Мы пока что списки опять не получили, опять находятся какие-то причины, но будем все-таки настаивать, чтобы украинская сторона получила списки для обмена. Тем более, что понятно, что россияне будут готовы на субботу-воскресенье первые два обмена сделать, — отметил глава государства.

По обмену телами погибших, Зеленский сказал, что Украина имеет соответствующие документы, которые четко говорят о том, что Россия идентифицировала 15, максимум 20% всех тел, которые у них есть, это согласно документам.

Президент отметил, что в Стамбуле было договорено по поводу четкой идентификации, потому что Украина не шутит с нашими военными и с нашими погибшими.

– Это очень важно, чтобы мы получили тела украинцев, а не россиян, от которых они хотят избавиться, потому что у нас уже был пример. И поэтому после обмена начнется работа на подготовкой обмена телами, — сказал он.

Ранее Зеленский сообщил, что во время вторых переговоров в Стамбуле украинская и российская делегации достигли договоренности об обмене военнопленными в формате 1000 на 1000. Также рассматривается возможность дополнительного обмена 200 на 200.

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