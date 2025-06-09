Марта Бондаренко, редактор ленты
2 мин.
Карта боевых действий на 09 июня 2025 – ситуация на фронте
По итогам прошедших суток на фронте произошло 144 боевых столкновения. РФ нанесла один ракетный и 60 авиационных ударов, использовав одну ракету и 91 КАБ. Кроме этого, враг применил 1252 дрона-камикадзе и осуществил 4246 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Карта боевых действий в Украине на 9 июня 2025 года
Потери РФ в войне на 9 июня 2025 года
- личного состава — около 997 120 (+970) человек;
- танков — 10 915 (+4);
- боевых бронированных машин — 22 759 (+11);
- артиллерийских систем — 28 934 (+42);
- РСЗО — 1 411 (+1);
- средств ПВО — 1 183;
- самолетов — 414;
- вертолетов — 337;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 39 818 (+167);
- крылатых ракет — 3 315;
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 51 348 (+123);
- специальной техники — 3 911.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 202-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Сейчас смотрят
Источник: Генштаб ВСУ, ISW
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.