Карта бойових дій на 09 червня 2025 – ситуація на фронті

На кінець минулої доби на фронті відбулося 144 бойових зіткнення. РФ завдала одного ракетного та 60 авіаційних ударів, використавши одну ракету та 91 КАБ. Крім цього, ворог застосував 1252 дрони-камікадзе та здійснив 4246 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2025

Втрати РФ у війні на 9 червня 2025

особового складу ‒ близько 997 120 (+970) осіб;

танків ‒ 10 915 (+4);

бойових броньованих машин ‒ 22 759 (+11);

артилерійських систем – 28 934 (+42);

РСЗВ – 1 411 (+1);

засобів ППО ‒ 1 183;

літаків – 414;

гелікоптерів – 337;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 39 818 (+167);

крилатих ракет ‒ 3 315;

кораблів/катерів ‒ 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 51 348 (+123);

спеціальної техніки ‒ 3 911.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 202-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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