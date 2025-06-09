На войне погиб мастер спорта Украины и тренер Никита Козубенко

На войне с россиянами погиб Никита Козубенко — мастер спорта по прыжкам в воду и тренер. Он служил в Национальной гвардии.

Трагическую новость сообщили Спортивный комитет Украины и Федерация Украины по прыжкам в воду.

На фронте погиб мастер спорта Никита Козубенко

Никита Козубенко родом из Николаева. Он пришел в спорт в детстве и остался в нем на долгие годы.

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Никита получил звание мастера спорта Украины. С 2017 года работал тренером по прыжкам в воду, имея вторую тренерскую категорию.

В 2018 году Козубенко окончил Черноморский государственный университет имени Петра Могилы.

— В самое тяжелое для страны время Никита взял в руки оружие, чтобы встать на защиту родной земли. Служил в составе Национальной гвардии Украины, — говорится в сообщении Спортивного комитета.

Никита Козубенко погиб на поле боя в 31 год.

Ранее сообщалось, что на войне погиб 21-летний украинский пятиборец Илья Ковалев. Это случилось во время выполнения боевого задания в Сумской области.

На платформе Ангелы спорта, созданной при поддержке Спортивного комитета Украины, размещена информация о более чем 450 украинских спортсменах, погибших с начала полномасштабной войны.

Часть погибли на фронте, защищая государство, другие стали жертвами российских обстрелов.

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