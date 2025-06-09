На війні загинув майстер спорту України і тренер Микита Козубенко

На війні з росіянами загинув Микита Козубенко – майстер спорту зі стрибків у воду та тренер. Він служив у Національній гвардії.

Трагічну звістку повідомили Спортивний комітет України та Федерація України зі стрибків у воду.

На фронті загинув майстер спорту Микита Козубенко

Микита Козубенко родом із Миколаєва. Він прийшов у спорт у дитинстві і залишився в ньому на довгі роки.

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Микита отримав звання майстра спорту України. З 2017 року працював тренером зі стрибків у воду, маючи другу тренерську категорію.

У 2018 році Козубенко закінчив Чорноморський державний університет імені Петра Могили.

– У найважчий для країни час Микита взяв до рук зброю, щоб стати на захист рідної землі. Служив у складі Національної гвардії України, – йдеться у повідомленні Спортивного комітету.

Микита Козубенко загинув на полі бою у 31 рік.

Раніше повідомлялося, що на війні загинув 21-річний український п’ятиборець Ілля Ковальов. Це сталося під час виконання бойового завдання у Сумській області.

На платформі Янголи спорту, створеній за підтримки Спортивного комітету України, розміщено інформацію про понад 450 українських спортсменів, які загинули з початку повномасштабної війни.

Частина загинули на фронті, захищаючи державу, інші стали жертвами російських обстрілів.

Фото: Ukrainian Diving Federation

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