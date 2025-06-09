Штраф за просроченные права во время военного положения: что говорит закон

Знать свои права и обязанности за рулем — важно не только для безопасности, но и для избежания неприятностей с законом. В мире правил и исключений легко запутаться, особенно когда речь идет о временных удостоверениях, ограничениях или изменениях в военное время.

Факты ICTV узнавали, какой штраф в Украине за просроченные права и есть ли наказание во время действия военного положения.

Правила управления транспортными средствами

Управлять транспортными средствами разрешено только при наличии национального водительского удостоверения Украины соответствующей категории. Исключением являются случаи, когда человеку временно ограничено право управления — например, по решению суда или по другим основаниям.

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Это предусмотрено пунктом 2 Положения о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами, утвержденным постановлением Кабмина от 8 мая 1993 года № 340 (в редакции от 20 мая 2009 года № 511).

Также в этом пункте указано, что водительское удостоверение соответствующей категории действительно 30 лет с даты выдачи, если оно не является временным.

Временные права действуют 2 года. В этот период водители имеют определенные ограничения, например, не имеют права превышать скорость более 70 км/ч.

По истечении двух лет водитель может обменять временное удостоверение на постоянное, если:

имеет не более двух административных нарушений ПДД;

не был осужден по ст. 286 УКУ

Если срок действия закончился, то такое удостоверение становится недействительным. Если водитель продолжает им пользоваться, то придется заплатить штраф за просроченное водительское удостоверение в размере 3 400 грн. Но такие правила действовали до введения военного положения.

Есть ли штраф за просроченные права во время военного положения

В МВД Украины сообщили, что согласно постановлению Кабмина от 3 марта 2022 года № 184, если срок действия временного удостоверения закончился во время действия военного положения, водитель может продолжать им пользоваться до завершения военного положения. Это исключительное правило действует только в течение этого периода. Так что во время действия военного положения штраф за просроченные права в Украине не накладывается.

Но после отмены военного положения, штраф за просроченные права вернут. Но в МВД советуют не медлить, ведь замена происходит по упрощенной схеме. Это можно сделать в собственном кабинете водителя. Также эта опция доступна в Дії.

Чтобы не получить штраф и не потерять право управлять авто:

Следите за сроком действия удостоверения.

Вовремя обращайтесь в сервисный центр МВД для его обмена.

Соблюдайте ПДД, чтобы избежать нарушений, которые могут помешать получить постоянные права.

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