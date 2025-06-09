Штраф за прострочені права під час воєнного стану: що каже закон

Знати свої права та обов’язки за кермом — важливо не лише для безпеки, а й для уникнення неприємностей із законом. У світі правил і винятків легко заплутатись, особливо коли йдеться про тимчасові посвідчення, обмеження чи зміни у воєнний час.

Факти ICTV дізнавалися, який штраф в Україні за протерміновані права та чи є покарання під час дії воєнного стану.

Правила керування транспортними засобами

Керувати транспортними засобами дозволено лише за наявності національного посвідчення водія України відповідної категорії. Винятком є випадки, коли людині тимчасово обмежено право керування — наприклад, за рішенням суду або через інші підстави.

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Це передбачено пунктом 2 Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженим постановою Кабміну від 8 травня 1993 року № 340 (у редакції від 20 травня 2009 року № 511).

Також у цьому пункті зазначено, що водійське посвідчення відповідної категорії дійсне 30 років з дати видачі, якщо воно не є тимчасовим.

Тимчасові права діють 2 роки. У цей період водії мають певні обмеження, наприклад не мають права перевищувати швидкість понад 70 км/год.

Після закінчення двох років водій може обміняти тимчасове посвідчення на постійне, якщо:

має не більше двох адміністративних порушень ПДР;

ст. 286 ККУ не був засуджений за(ДТП із тяжкими наслідками).

Якщо строк дії закінчився, то таке посвідчення стає недійсним. Якщо водій продовжує ним користуватися, то доведеться заплатити штраф за протерміноване водійське посвідчення у розмірі 3 400 грн. Але такі правила діяли до впровадження воєнного стану.

Чи є штраф за протерміновані права під час воєнного стану

У МВС України повідомили, що згідно з постановою Кабміну від 3 березня 2022 року № 184, якщо термін дії тимчасового посвідчення закінчився під час дії воєнного стану, водій може продовжувати ним користуватися до завершення воєнного стану. Це виняткове правило діє лише протягом цього періоду. Отже, під час дії воєнного стану штраф за протерміновані права в Україні не накладається.

Але після скасування воєнного стану, штраф за протерміновані права повернуть. Та у МВС радять не зволікати, адже заміна відбувається за спрощеною схемою. Це можна зробити у власному кабінеті водія. Також ця опція доступна у Дії.

Щоб не отримати штраф та не втратити право керувати авто:

Стежте за терміном дії посвідчення.

Вчасно звертайтесь до сервісного центру МВС для його обміну.

Дотримуйтеся ПДР, щоб уникнути порушень, які можуть завадити отримати постійні права.

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