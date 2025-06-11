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Вікторія Васьковська, редактор сайта
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Сербия готова помочь в восстановлении украинских городов — Вучич

Александар Вучич, Володимир Зеленський

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что его страна твердо поддерживает территориальную целостность Украины. Он заявил о готовности оказать помощь в восстановлении одного-двух украинских городов или регионов.

Об этом он сказал во время выступления на саммите Украина — Юго-Восточная Европа 11 июня.

Сербия хочет помочь в восстановлении Украины

Вучич подчеркнул, что Сербия продолжает придерживаться Устава ООН и норм международного права, которые предусматривают защиту территориальной целостности государств.

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По его словам, страна всегда выступала за это и не будет менять свою позицию, ведь такая поддержка может иметь значение и для Украины.

Во время своего выступления Александар Вучич поднял вопрос восстановления Украины после войны.

— Если будет прекращение огня, или перемирие, это касается вас (обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому — Ред.) и украинского народа. Мы можем быть в этом помощниками, но я хотел бы взять с вами, господин президент, какие-то один-два города или региона, которые мы могли бы восстановить. Думаю, что это было бы очень понятно для украинского народа, чтобы он мог получить четкую поддержку, — отметил он.

Кроме этого, президент пообещал, что Украина всегда может рассчитывать на гуманитарную помощь и поддержку территориальной целостности страны.

Он надеется, что страна сможет сделать немного больше для Украины без громких заявлений, ведь украинцы “действительно этого заслуживают”.

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