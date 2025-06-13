События ночи 13 июня: удары Израиля по Ирану и взрывы в Крыму

По итогам прошедших суток на фронте произошло 168 боевых столкновений. Российские захватчики сбросили 92 управляемые авиационные бомбы, использовали для поражения 863 дрона-камикадзе и осуществили 3536 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Израиль нанес удары по ядерным объектам и ракетным заводам Ирана

В пятницу, 13 июня, Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана, заводам, где производят ракетное вооружение, и военному командованию, начав длительную операцию, направленную на то, чтобы не позволить Тегерану создать атомное оружие.

Взрывы, в частности, прогремели на главном объекте по обогащению урана в Натанзе.

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В то же время Израиль объявил чрезвычайное положение, ожидая ответных воздушных ударов.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи признал гибель ряда высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков.

Взрывы в Крыму ночью: что известно

Как сообщает телеграм-канал Крымский ветер, ночью раздавались взрывы в Симферополе, Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе и Феодосии. Взрывы слышали над Саками, Новофедоровкой, Качей и селами между ними. Громко было и в Кировском районе.

По предварительным данным, ударные дроны атаковали аэродромы Саки, Гвардейское и Кировское.

Взрывы в Днепропетровской области

Ночью РФ нанесла ракетный удар по Межирицкой общине Павлоградского района. Повреждены четыре многоквартирных дома и шесть автомобилей. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Под ракетной атакой оказалась и Петропавловская община в Синельниковском районе. Разрушены 14 частных домов и автомобиль. По Славянской и Межевской общинам россияне нанесли удары беспилотниками. Есть попадания в сельскохозяйственные предприятия, там возникли пожары.

По Никопольскому району враг обстрелял БПЛА и артиллерией. Разрушены частный дом и хозяйственные постройки. Везде обошлось без погибших и пострадавших.

ЕС избрал спецпредставителя по делам Украины

В Евросоюзе создадут должность спецпредставителя по вопросам украинцев на территории ЕС, которую займет Илва Йоханссон..

Илва Йоханссон будет помогать контролировать недавно обнародованную долгосрочную стратегию Комиссии в отношении украинских беженцев. Йоханссон была комиссаром по внутренним делам ЕС с 2019 по 2024 год.

Она несколько раз посещала Украину, в частности лагерь беженцев на границе с Румынией. В сентябре прошлого года Йоханссон получила украинский орден За заслуги.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 206-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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