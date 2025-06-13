События ночи 13 июня: удары Израиля по Ирану и взрывы в Крыму
По итогам прошедших суток на фронте произошло 168 боевых столкновений. Российские захватчики сбросили 92 управляемые авиационные бомбы, использовали для поражения 863 дрона-камикадзе и осуществили 3536 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
Израиль нанес удары по ядерным объектам и ракетным заводам Ирана
В пятницу, 13 июня, Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана, заводам, где производят ракетное вооружение, и военному командованию, начав длительную операцию, направленную на то, чтобы не позволить Тегерану создать атомное оружие.
Взрывы, в частности, прогремели на главном объекте по обогащению урана в Натанзе.
В то же время Израиль объявил чрезвычайное положение, ожидая ответных воздушных ударов.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи признал гибель ряда высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков.
Взрывы в Крыму ночью: что известно
Как сообщает телеграм-канал Крымский ветер, ночью раздавались взрывы в Симферополе, Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе и Феодосии. Взрывы слышали над Саками, Новофедоровкой, Качей и селами между ними. Громко было и в Кировском районе.
По предварительным данным, ударные дроны атаковали аэродромы Саки, Гвардейское и Кировское.
Взрывы в Днепропетровской области
Ночью РФ нанесла ракетный удар по Межирицкой общине Павлоградского района. Повреждены четыре многоквартирных дома и шесть автомобилей. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Под ракетной атакой оказалась и Петропавловская община в Синельниковском районе. Разрушены 14 частных домов и автомобиль. По Славянской и Межевской общинам россияне нанесли удары беспилотниками. Есть попадания в сельскохозяйственные предприятия, там возникли пожары.
По Никопольскому району враг обстрелял БПЛА и артиллерией. Разрушены частный дом и хозяйственные постройки. Везде обошлось без погибших и пострадавших.
ЕС избрал спецпредставителя по делам Украины
В Евросоюзе создадут должность спецпредставителя по вопросам украинцев на территории ЕС, которую займет Илва Йоханссон..
Илва Йоханссон будет помогать контролировать недавно обнародованную долгосрочную стратегию Комиссии в отношении украинских беженцев. Йоханссон была комиссаром по внутренним делам ЕС с 2019 по 2024 год.
Она несколько раз посещала Украину, в частности лагерь беженцев на границе с Румынией. В сентябре прошлого года Йоханссон получила украинский орден За заслуги.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 206-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.