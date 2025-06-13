Події ночі 13 червня: удари Ізраїлю по Ірану та вибухи у Криму

На кінець минулої доби на фронті відбулося 168 бойових зіткнень. Російські загарбники скинувли 92 керовані авіаційні бомби, використали для ураження 863 дрони-камікадзе та здійснили 3 536 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ізраїль завдав ударів по ядерних об’єктах та ракетних заводах Ірану

У п’ятницю, 13 червня, Ізраїль завдав ударів по ядерних об’єктах Ірану, заводах, де виробляють ракетне озброєння, та військовому командуванню, розпочавши тривалу операцію, спрямовану на те, щоб не дозволити Тегерану створити атомну зброю.

Вибухи, зокрема, пролунали на головному об’єкті зі збагачення урану в Натанзі.

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Водночас Ізраїль оголосив надзвичайний стан, очікуючи повітряних ударів у відповідь.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї визнав загибель низки високопоставлених військових та вчених-ядерників.

Вибухи в Криму вночі: що відомо

Як повідомляє телеграм-канал Крымский ветер, вночі лунали вибухи у Сімферополі, в Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі та Феодосії. Вибухи чули над Саками, Новофедорівкою, Качею та селами між ними. Гучно було й у Кіровському районі.

За попередніми даними, ударні дрони атакували аеродроми Саки, Гвардійське та Кіровське.

Вибухи на Дніпропетровщині

Вночі РФ вдарила ракетою по Межиріцькій громаді Павлоградського району. Пошкоджені чотири багатоквартирні будинки та шість авто. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під ракетною атакою була й Петропавлівська громада, що на Синельниківщині. Понівечені 14 приватних осель й машина. По Слов’янській та Межівській громадах росіяни вдарили безпілотниками. Є влучання у сільськогосподарські підприємства, там виникли пожежі.

По Нікопольщині ворог гатив БпЛА та артилерію. Понівечені приватний будинок і господарські споруди. Всюди минулося без загиблих та постраждалих.



ЄС обрав спецпредставника у справах України

В Євросоюзі створять посаду спецпредставника з питань українців на території ЄС, яку обійме Ілва Йоганссон. Вона допомагатиме контролювати нещодавно оприлюднену довгострокову стратегію Комісії щодо українських біженців.

Йоганссон була комісаром з питань внутрішніх справ ЄС з 2019 до 2024 років, кілька разів відвідувала Україну, а також табір біженців на кордоні з Румунією. У вересні минулого року Йоганссон отримала український орден За заслуги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 206-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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