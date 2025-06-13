Украина вернула тела еще 1200 погибших по стамбульским договоренностям

По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1200 погибших украинцев.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Вернули тела погибших украинцев

По утверждению российской стороны, тела принадлежат гражданам Украины, в частности военнослужащим. Репатриация состоялась в соответствии с договоренностями в Стамбуле.

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Тела удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Коордштаба, Объединенного центра при СБ Украины, ВСУ, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины и других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и осуществлена идентификация репатриированных тел.

Предыдущие репатриации

1 июня Украина также вернула тела 1212 погибших украинцев из разных регионов.

Тогда удалось вернуть тела погибших из Курщины, Харьковщины, Луганщины, Донецкой области, Запорожской области и Херсонской области.

Фото: Координационный штаб

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