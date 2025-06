Обмен пленными 10 июня: кого удалось вернуть домой

Сегодня, 10 июня, состоялся второй этап 66-го обмена пленными в рамках договоренностей, достигнутых с российской стороной на встрече в Стамбуле 2 июня.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент сообщил, что домой вернули военных из разных подразделений наших Сил обороны и безопасности Украины: Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

Он подчеркнул необходимость продолжения обменов пленных.

— Делаем все, чтобы найти и вернуть каждого и каждую, кто в плену. Благодарен всем, кто помогает, — добавил Зеленский.

The exchange within the framework of the agreements in Istanbul has taken place: wounded and sick Defenders are returning home. The vast majority were captured in the first months of the full-scale invasion. Ukraine continues to work to return every one home!???????? pic.twitter.com/BfAl59k0sK

Омбудсман Дмитрий Лубинец отметил, что большинство воинов попали в российский плен в первые месяцы полномасштабной войны.

— Также у одного из вернувшихся домой сегодня День рождения. Искренне поздравляю украинца! — добавил он.

Как сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными (КШВОВ), сегодня в рамках обмена пленных между Украиной и РФ удалось вернуть защитников Мариуполя.

Среди возвращенных есть солдаты, сержанты и офицеры. Они имеют тяжелые ранения и заболевания, в частности осколочные ранения, ампутированные конечности, хронические болезни. При этом у некоторых защитников был диагностирован гепатит и туберкулез.

Военных направят в медицинские центры, где они пройдут обследование и будут направлены на дальнейшее лечение и медицинскую реабилитацию.

“Ukraine hasn’t forgotten about us…” — says a defender who has just returned from captivity.

We remember every single one who is still waiting for freedom in Russian captivity. We will keep fighting until they all come home???????? pic.twitter.com/twxmTmiAOL

— Dmytro Lubinets (@lubinetzs) June 10, 2025