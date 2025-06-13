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Україна повернула тіла ще 1200 загиблих за стамбульськими домовленостями

Повернення-тіл

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1200 загиблих.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Повернення тіл 1200 загиблих

За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Репатріація відбулася згідно з домовленостями у Стамбулі.

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Тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Коордштабу, Об’єднаного центру при СБ України, ЗСУ, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України та інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть усі необхідні експертизи та здійснена ідентифікація репатрійованих тіл.

Попередні репатріації

1 червня Україна також повернула тіла 1212 полеглих українців з різних регіонів.

Тоді вдалося повернути тіла загиблих з Курщини, Харківщини, Луганщини, Донеччини, Запорізької області та Херсонщини.

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Фото: Координаційний штаб

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