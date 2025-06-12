Украина ищет решение, если США прекратят предоставлять ПВО: Камышин о заявлении Хегсета

Украина готовится к сценарию, что США могут прекратить поставки систем противовоздушной обороны.

Об этом заявил советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин во время конференции Globsec в Праге.

Украина ищет решение, если США прекратят предоставлять ПВО

Камышин прокомментировал недавнее заявление министра обороны США Пита Хегсета о том, что бюджет Соединенных Штатов Америки на 2026 год будет предусматривать снижение военной помощи Украине.

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— Мы — в самой большой войне поколений. Ни одна страна самостоятельно не справится против России. Для нас важна поддержка Европы и США, — подчеркнул он.

По словам Камышина, украинская сторона рассматривает варианты замены критических видов вооружения, среди которых — ПВО.

Однако он признал, что определенные системы, которые предоставляли Соединенные Штаты Америки, заменить очень сложно.

Советник президента заявил, что вся команда уже сейчас работает над тем, чтобы найти такие решения. Но он не уточнил, идет ли речь о возможных деталях переговоров или технических аналогах.

Недавно министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Белый дом намерен сократить бюджет на закупку вооружения для Украины в 2026 году.

В то же время Хегсет не уточнил, о каких масштабах идет речь. Однако он утверждает, что администрация президента США Дональда Трампа имеет якобы другой взгляд на войну Российской Федерации против Украины.

Источник : Радио Свобода

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