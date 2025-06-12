Україна шукає рішення, якщо США припинять надавати ППО: Камишін про заяву Гегсета

Україна готується до сценарію, що США можуть припинити постачання систем протиповітряної оборони.

Про це заявив радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін під час конференції Globsec у Празі.

Україна шукає рішення, якщо США припинять надавати ППО

Камишін прокоментував нещодавню заяву міністра оборони США Піта Гегсета про те, що бюджет Сполучених Штатів Америки на 2026 рік передбачатиме зниження військової допомоги Україні.

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– Ми – у найбільшій війні поколінь. Жодна країна самотужки не справиться проти Росії. Для нас важлива підтримка Європи та США, – наголосив він.

За словами Камишіна, українська сторона розглядає варіанти замінення критичних видів озброєння, серед яких – ППО.

Проте він визнав, що певні системи, які надавали Сполучені Штати Америки, замінити дуже складно.

Радник президента заявив, що вся команда вже зараз працює над тим, щоб знайти такі рішення. Але він не уточнив, чи йдеться про можливі деталі переговорів або технічні аналоги.

Нещодавно міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Білий дім має намір скоротити бюджет на закупівлю озброєння для України у 2026 році.

Водночас Гегсет не уточнив, про які масштаби йдеться. Проте він стверджує, що адміністрація президента США Дональда Трампа має нібито інший погляд на війну Російської Федерації проти України.

Джерело : Радіо Свобода

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