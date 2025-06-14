В Украину вернули еще 1 200 тел погибших: завершен новый этап репатриации
Украина получила еще 1200 тел погибших граждан, в том числе военных, в процессе очередного обмена с Россией. Репатриация прошла в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле.
Украина вернула тела 1200 погибших
Как сообщили в Координационном штабе, в субботу, 14 июня, состоялся очередной этап гуманитарной операции по возвращению тел погибших украинцев. Согласно информации, предоставленной российской стороной, речь идет об останках украинских граждан, в том числе военнослужащих, погибших во время боевых действий.
В ближайшее время эксперты МВД совместно со следователями правоохранительных органов проведут комплексную процедуру идентификации тел, включая судебно-медицинские экспертизы и ДНК-анализ.
Этот гуманитарный процесс стал возможным благодаря координации усилий ряда государственных структур, среди которых:
- Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными;
- Объединенный центр при СБУ;
- Вооруженные силы Украины;
- Министерство внутренних дел;
- Офис Уполномоченного по правам человека;
- Секретариат Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести;
- Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям;
- другие подразделения Сектора безопасности и обороны Украины.
Координационный центр выразил благодарность Международному Комитету Красного Креста, который оказывал поддержку на всех этапах репатриации.
Также выражена благодарность личному составу Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ и Объединенного центра обеспечения ЦВД ВСУ.
Именно эти подразделения обеспечили транспортировку тел в специализированные государственные учреждения, а также передачу их следователям и судебно-медицинским экспертам.
Репатриация – важная гуманитарная обязанность государства перед погибшими и их семьями. Украина продолжает работать над возвращением каждого героя домой.
Напомним, 11 июня, по результатам проведенных репатриационных мероприятий вернули тела 1 212 павших украинцев.
Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными