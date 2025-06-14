В Украину вернули еще 1 200 тел погибших: завершен новый этап репатриации

Украина получила еще 1200 тел погибших граждан, в том числе военных, в процессе очередного обмена с Россией. Репатриация прошла в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

Украина вернула тела 1200 погибших

Как сообщили в Координационном штабе, в субботу, 14 июня, состоялся очередной этап гуманитарной операции по возвращению тел погибших украинцев. Согласно информации, предоставленной российской стороной, речь идет об останках украинских граждан, в том числе военнослужащих, погибших во время боевых действий.

В ближайшее время эксперты МВД совместно со следователями правоохранительных органов проведут комплексную процедуру идентификации тел, включая судебно-медицинские экспертизы и ДНК-анализ.

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Этот гуманитарный процесс стал возможным благодаря координации усилий ряда государственных структур, среди которых:

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными;

Объединенный центр при СБУ;

Вооруженные силы Украины;

Министерство внутренних дел;

Офис Уполномоченного по правам человека;

Секретариат Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести;

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям;

другие подразделения Сектора безопасности и обороны Украины.

Координационный центр выразил благодарность Международному Комитету Красного Креста, который оказывал поддержку на всех этапах репатриации.

Также выражена благодарность личному составу Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ и Объединенного центра обеспечения ЦВД ВСУ.

Именно эти подразделения обеспечили транспортировку тел в специализированные государственные учреждения, а также передачу их следователям и судебно-медицинским экспертам.

Репатриация – важная гуманитарная обязанность государства перед погибшими и их семьями. Украина продолжает работать над возвращением каждого героя домой.

Напомним, 11 июня, по результатам проведенных репатриационных мероприятий вернули тела 1 212 павших украинцев.

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

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