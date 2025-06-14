До України повернули ще 1 200 тіл загиблих: завершено новий етап репатріації

Україна отримала ще 1 200 тіл загиблих громадян, зокрема військових, під час чергового обміну з Росією. Репатріація відбулася в межах домовленостей, досягнутих у Стамбулі.

Україна повернула тіла 1200 загиблих

Як повідомили у Координаційному штабі, у суботу, 14 червня, відбувся черговий етап гуманітарної операції з повернення тіл загиблих українців.

Згідно з інформацією, наданою російською стороною, йдеться про останки українських громадян, зокрема військовослужбовців, які загинули під час бойових дій.

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Найближчим часом експерти МВС спільно зі слідчими правоохоронних органів проведуть комплексну процедуру ідентифікації тіл, включно з судово-медичними експертизами та ДНК-аналізом.

Цей гуманітарний процес став можливим завдяки координації зусиль низки державних структур, серед яких:

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими;

Об’єднаний центр при СБУ;

Збройні сили України;

Міністерство внутрішніх справ;

Офіс уповноваженого з прав людини;

Секретаріат уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти;

Державна служба України з надзвичайних ситуацій;

інші підрозділи Сектору безпеки й оборони України.

Координаційний центр висловив подяку Міжнародному комітету Червоного Хреста, який надавав підтримку на всіх етапах репатріації.

Також висловлено вдячність особовому складу Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ та Обʼєднаного центру забезпечення ЦВС ЗСУ.

Саме ці підрозділи забезпечили транспортування тіл до спеціалізованих державних установ, а також передання їх слідчим і судово-медичним експертам.

Репатріація — важливий гуманітарний обов’язок держави перед загиблими та їхніми родинами. Україна продовжує працювати над поверненням кожного героя додому.

Нагадаємо, 11 червня, за результатами проведених репатріаційних заходів повернули тіла 1 212 полеглих українців.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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