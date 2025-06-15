Черговий етап репатріації: повернули ще 1 200 тіл полеглих українців

У межах чергового етапу репатріаційних заходів в Україну повернули 1 200 тіл загиблих українців, зокрема військових.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) у неділю, 15 червня.

В Україну повернули тіла 1 200 загиблих

Черговий етап репатріаційних заходів відбувся 15 червня згідно з домовленостями у Стамбулі.

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– В Україну повернуто ще 1 200 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським громадянам, в тому числі військовослужбовцям, – зазначили у КШППВ.

Повідомляється, що найближчим часом слідчі спільно з експертними установами МВС здійснять усі необхідні експертизи та проведуть ідентифікацію репатрійованих тіл.

Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників КШППВ, Об’єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу уповноваженого ВР з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

У КШППВ висловили вдячність за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста.

І 14, і 15 червня, відбулися ще два обміни тілами загиблих. В обидва дні так само було повернено ще по 1 200 тіл загиблих громадян, зокрема військових.

Фото: КШППВ

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