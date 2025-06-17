Атака на Київ: 14 загиблих, десятки поранених, шукають людей під завалами

Попередньо 14 людей загинули внаслідок комбінованої атаки на Київ 17 червня.

Жертвами атаки стали мешканці будинку в Солом’янському районі, де через обстріл РФ обвалився цілий під’їзд.

Наразі там триває розбір завалів.

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Кількість постраждалих зросла до 60.

Оновлено о 08:01.

Масована атака на Київ 17 червня: які наслідки

Під час нічної атаки на Київ 17 червня у столиці та на її околицях ворог застосував 175 дронів, понад 14 крилатих ракет, щонайменше дві – балістичні, зазначає очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

У Дніпровському районі уламок Шахеда застряг в стіні житлового будинку. Попередньо, без пожежі та постраждалих. Також є влучання у промислову територію

У Подільському уламки безпілотника впали на відкритій місцевості без подальших наслідків.

В Оболонському районі через вибухи пошкоджено авто, без пожежі.

У Дарницькому районі через пожежу пошкоджено кілька квартир у багатоповерхівці, вибиті вікна в дитячому садку.

Пошкоджено вагони потягу Дарниця-Львів.

Надходила також інформація про пошкодження кількох нежитлових будівель.

У районі Червоного Хутора зникла електрика внаслідок спрацювання автоматики. Бригади енергетиків уже працюють.

У Шевченківському районі зафіксовано пожежу на верхніх поверхах житлового будинку та пошкоджено гуртожиток, вибиті вікна в сусідніх будинках.

Солом’янський район – зруйновано під’їзд житлового будинку, де було 30 квартир. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

В одній із п’ятиповерхівок сталася пожежа. Також пошкоджено гуртожиток університету.

За словами Віталія Кличка, у будинку навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим, помер 62-річний громадянин США. Медики констатували клінічну смерть – біологічну.

Склади горять у Святошинському районі, також пошкоджено житловий будинок.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що цієї ночі під ворожим вогнем під комбінованою атакою ворога опинилися 27 локацій у Києві, зокрема: житлові будинки, освітні заклади, об’єкти критичної інфраструктури.

Експерт Андрій Смолій повідомив, що з бомбардувальника Ту-160 було здійснено пуск крилатих ракет типу Х-101/Х-555.

Уночі проти 16 червня вибухи у Києві лунали після запуску російськими військами ударних безпілотників. Унаслідок атаки дронів на Київ постраждали двоє людей, серед яких 21-річний хлопець і жінка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 209-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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