Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН після ракетної атаки РФ

Після масованої нічної атаки Росії 17 червня Україна направила запит на термінове скликання Ради Безпеки ООН.

Про це Укрінформу повідомив постійний представник України при ООН Андрій Мельник.

За його словами, внаслідок обстрілу загинули мирні жителі Києва, понад сто людей поранено, зруйновано житлові будинки.

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— Маємо справу не просто з воєнними злочинами проти цивільного населення, які щодня і щоночі вчиняє московський режим. Це злочини проти людяності, які потребують не лише засудження, а й рішучої реакції та практичних дій з боку міжнародної спільноти, насамперед Ради Безпеки ООН, — наголосив він.

Він також зазначив, що у вівторок проведе зустріч із президентом Радбезу ООН, послом Гаяни Керолін Родрігес-Біркетт, щоб узгодити подальші дії відповідно до Статуту ООН.

— Час покласти край безкарності Кремля, — підсумував представник України.

Нагадаємо, під час нічної атаки на Київ сьогодні у столиці та на її околицях ворог застосував 175 дронів, понад 14 крилатих ракет, щонайменше дві – балістичні.

Загалом у Києві внаслідок російської атаки загинули 14 людей, ще 117 — постраждали.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що цієї ночі під комбінованою атакою ворога опинилися 27 локацій у Києві.

Джерело : Укрінформ

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